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НовостиОбщество25 октября 2022 11:40

Вадим Супиков принимает участие в LХV заседании Ассоциации законодателей Поволжья

Оно проходит в Уфе
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Представители законодательных органов регионов ПФО обсудят стратегии цифровизации деятельности законодательных органов государственной власти - об этом расскажут представители Башкортостана.

После этого председатель Общественной молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Шатунов Дмитрий доложит о перспективах развития молодежного парламентаризма.

Также состоится церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Государственным Собранием Республики Башкортостан и Законодательным Собранием Пензенской области.