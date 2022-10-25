В Мордовии осуждены скрывавшиеся 20 лет от следствия убийцы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Тело погибшего братья захоронили за пределами города.

Несмотря на предпринятые правоохранительными органами меры, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица (лиц), подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Тем не менее работа по раскрытию преступления не прекращалась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были задержаны два соучастника: один из них - житель Мордовии, второй - из Брянской области.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что мотивом совершенного преступления явились неприязненные отношения между фигурантами и потерпевшим.

Суд, принимая во внимание собранные органом предварительного следствия СК РФ по РМ доказательства, признал соучастников виновными и назначил наказание: одному - в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму - 11 лет. Путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено 20 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Стоит отметить, что за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), фигуранты уголовного дела освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.