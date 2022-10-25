В Пензенской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото предоставлено минстроем Пензенской области

Мостовые сооружения в Пензе по улице Батайская, по улице Заовражная - в селе Пешая Слобода Нижнеломовского района, пешеходный мост по улице Свердлова в Кузнецке и мост через железнодорожные пути на км 0+263 автомобильной дороги «Подъезд к г. Кузнецку восточный» были признаны аварийными и первыми включены в национальный проект. За счет его средств всего до 2024 года планируется отремонтировать 20 мостовых сооружений общей протяженностью около 600 погонных метров.

Два из названных сооружений - по улице Батайская в Пензе и пешеходный мост по улице Свердлова в Кузнецке будут вводиться в эксплуатацию в 2022 году. Основные работы на объектах завершены.

Мостовые сооружения по улице Заовражная села Пешая Слобода Нижнеломовского района и мост через железнодорожные пути на км 0+263 автомобильной дороги «Подъезд к г. Кузнецку восточный» - объекты, завершение работ по которым переходит на 2023 год.

В настоящее время подрядные организации проводят строительно-монтажные работы по графику.