До семи лет лишения свободы грозит мужчине, вымогавшему в р.п. Колышлей у граждан деньги

При попытке скрыться после очередного преступления он был задержан сотрудниками полиции.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области,в настоящее время, по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего жителя с. Колтовское утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия).

По версии следствия, вечером 11.02.2022 у дома на ул. Железнодорожной р. п. Колышлей злоумышленник незаконно предъявил другому жителю райцентра требование о передаче ему денежных средств в сумме 15 тыс. руб., якобы за долг сына.

Услышав отказ, он нанес мужчине не менее двух ударов шилом в область левого плечевого сустава и ударил кулаком в голову, чем причинил ему физическую боль и телесные повреждения, не повлекшие вред здоровью.

Потерпевший был вынужден передать вымогателю денежные средства.

В период с 12.02.2022 по 23.02.2022 в офисе такси в р. п. Колышлей злоумышленник потребовал от владельца этого сервиса ежедневно передавать ему денежные средства в размере 30 руб. с каждого работающего водителя, угрожая применением насилия.

Получив отказ, он нанес потерпевшему удар шилом в область брюшной полости, причинив колотую рану и кровоподтек на передней брюшной стенке, не повлекшие вреда здоровью.

При попытке скрыться злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, к которым обратились потерпевшие.

Вину обвиняемый не признал и пояснил, что указанные действия совершил по неосторожности в ходе конфликта.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Колышлейский районный суд, обвиняемый находится под стражей.

За совершение подобного деяния уголовным законом предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.