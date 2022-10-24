СУ СК по Республике Мордовия опубликовало подробности уголовного дела банкиров

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

СК республики приводит подробности расследования уголовного дела в отношении фактического руководителя и председателя правления АО «КС Банк» и первого заместителя председателя правления.

В зависимости от роли и участия каждого из них обвиняют в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финорганизации и пособничестве в указанной противоправной деятельности.

В августе 2021 года у АО «КС Банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В ходе следствия вину в совершении инкриминированных деяний обвиняемые признали полностью.

Уголовное дело возбуждалось следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.