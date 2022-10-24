В Пензе устанавливаются причины смерти 83-летней женщины при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Тело хозяйки квартиры 1939 года рождения было обнаружено в жилой комнате. По имеющейся информации, женщина проживала одна.

При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения газовой плиты.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели женщины и причины произошедшего пожара.

По результатам следователем будет принято процессуальное решение.