В Пензе устанавливаются причины смерти 83-летней женщины при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Тело хозяйки квартиры 1939 года рождения было обнаружено в жилой комнате. По имеющейся информации, женщина проживала одна.
При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения газовой плиты.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели женщины и причины произошедшего пожара.
По результатам следователем будет принято процессуальное решение.