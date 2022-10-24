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Общество24 октября 2022 15:30

После обнаружения носорога Лукерьи пензенцев просят продолжить раскопки в древнейшем городе

В надежде, что удастся рассмотреть в окрестностях самых пострадавших и очень лохматых, но милых особей Ледникового периода
Виктор БАЯЗИТОВ
Виктор БАЯЗИТОВ
Фото: Страница Артема Павлихина в социальной сети

Фото: Страница Артема Павлихина в социальной сети

«Комсомолка» уже поделилась с читателями волшебной новостью про обнаруженного строителями и учеными в Пензе костной основы шерстистого носорога.

Искренне обрадовался удивительной находке в Пензе, наш добрый друг - председатель Совета директоров «Комсомольской правды» Владимир Мамонтов:

«Очень хорошая новость! Имя тоже подобрали завораживающее – Лукерья»

Поблагодарив пензенского ученого Артема Владимировича Павлихина и его коллег, с волнением и надеждой Мамонтов попросил продолжить изыскания и, чего уж там, поставил задачу: рассмотреть в окрестностях древнейшей Пензы больше всего пострадавших и самых лохматых, но милых особей Ледникового периода.

Да и Лукерье будет веселее переезжать в местный краеведческий музей.