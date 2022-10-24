Мошенник признался в шести случаях обмана пензенцев с попавшими в ДТП родственниками

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как выяснилось, курьер оказался жителем Саратовской области 1991 года рождения. Он признал свою вину и в содеянном раскаялся.

Кроме того, следствием установлена причастность злоумышленника к совершению в Пензе еще шести аналогичных преступлений.

По словам подозреваемого, его задачей было забирать деньги и перечислять их на банковский счет, оставляя себе два процента от перевода. Координаты он получал от работодателя через сообщения в мессенджере.

Общий материальный ущерб, причиненный злоумышленниками, составил около одного миллиона рублей.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление остальных фигурантов мошеннической схемы.