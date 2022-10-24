Дарья Шнейдер дебютировала в роли Джульетты на пензенской сцене

Данную версию пьесы Уильяма Шекспира пензенские зрители увидели в 60-й раз. До этого, в 90-х, Валерий Белякович уже ставил «Ромео и Джульетту» в нашем театре в 90-х. Первая версия трагедии на пензенской сцене продержалась почти 10 лет. В 2014 году режиссер решил обновить постановку – и с тех пор она занимает почетное место в афишах каждого сезона.

К зрителям, пришедшим на юбилейный показ спектакля, обратился художественный руководитель театра Сергей Казаков, который поблагодарил зрителей за интерес к местным спектаклям.

Не обошлось и без сюрпризов: роль Джульетты впервые исполнила Дарья Шнейдер, заменив Елену Ушкину, бессменно игравшую юную представительницу семьи Капулетти с 2014 по 2022 годы.

Показ спектакля прошел при полном зале.