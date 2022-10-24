Олег Мельниченко проверил готовность коммунальной техники к зиме

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, в регионе была проделана большая работа по обновлению парка коммунальной техники, что должно сказаться на качестве уборки снега.

- Магистрали чистить, как показала прошлая зима, мы научились, - отметил он. – А вот уборку междворовых территорий еще нужно наладить.

Глава региона поручил провести разъяснительную работу с управляющими компаниями, донести до них, что дворы тоже должны своевременно очищаться от завалов – тогда город переживет зиму без проблем.

Сейчас общая готовность техники к зимнему периоду составляет порядка 98 процентов.