В Саранске суд рассмотрит уголовное дело в отношении председателя банка и его заместителя

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в фальсификации финансовых документов и отчетности финорганизации и пособничестве в их фальсификации, отмечает пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия.

По версии следствия, в период с 02.09.2020 по 06.08.2021 в нарушение положений законодательства председатель правления банка при содействии своего первого заместителя, в целях сокрытия предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства и оснований для отзыва у организации лицензии, и назначения в организации временной администрации, внесли заведомо для них недостоверные сведения о концентрации кредитного риска, собственных средствах и об обязательных нормативах в финансовую отчетность банка.

Подписав отчетность электронно-цифровой подписью, 29.07.2021 по телекоммуникационным каналам связи они представили ее в Центральный банк Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.