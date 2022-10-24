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Происшествия24 октября 2022 7:58

В Саранске суд рассмотрит уголовное дело в отношении председателя банка и его заместителя

По уголовному делу в отношение них прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение - фальсификация финансовых документов
Виктор ВИКТОРОВ

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в фальсификации финансовых документов и отчетности финорганизации и пособничестве в их фальсификации, отмечает пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия.

По версии следствия, в период с 02.09.2020 по 06.08.2021 в нарушение положений законодательства председатель правления банка при содействии своего первого заместителя, в целях сокрытия предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства и оснований для отзыва у организации лицензии, и назначения в организации временной администрации, внесли заведомо для них недостоверные сведения о концентрации кредитного риска, собственных средствах и об обязательных нормативах в финансовую отчетность банка.

Подписав отчетность электронно-цифровой подписью, 29.07.2021 по телекоммуникационным каналам связи они представили ее в Центральный банк Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.