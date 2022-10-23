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Происшествия23 октября 2022 16:01

В Саранске перед судом предстанет мужчина, ограбивший 15-летнюю девушку

19 июля он напал на несовершеннолетнюю и отобрал у нее мобильный телефон
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, со слов обвиняемого он хотел продать телефон, а на полученные от продажи деньги купить спиртное. Однако, разблокировать устройство не смог. В результате он сломал телефон и выбросил его.

В ходе следствия мужчина признал вину и возместил потерпевшей причиненный ущерб.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение им инкриминированного деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.