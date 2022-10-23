В Пензе состоялся общегородской субботник

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Месячник по благоустройству подошел к концу. Как обычно, он завершился общегородским субботником, в котором приняли участие чиновники, сотрудники предприятий, учреждений и организаций и просто неравнодушные граждане.

- Месячник завершился, но это не значит, что работы по приведению в порядок территорий тоже подошли к концу, - заверил мэр города Александр Басенко. – Мы продолжим приводить территории в порядок, чтобы город был чистым, красивым и удобным для жителей.

В ходе субботника в порядок были приведены скверы, общественные пространства, городская набережная и другие территории.