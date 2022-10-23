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Происшествия23 октября 2022 8:48

До двух лет лишения свободы грозит жителю Сердобска, укравшему для жены 47 роз

Как рассказал злоумышленник, он находился в состоянии алкогольного опьянения, когда зашел в сетевой магазин
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Узнав откуда подарок, супруга возвратила 34 цветка.

На вопрос полицейских куда делись ещё 13 штук, злоумышленник ответить не смог.

В группе дознания ОМВД России по Сердобскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.