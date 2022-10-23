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Общество23 октября 2022 6:37

Артем Здунов поздравил с 97-летием ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Цыганкина

Вместе с сенатором Петром Тултаевым 22 октября Глава Мордовии приехал к известному ученому, финно-угроведу, крупнейшему специалисту в области мордовских языков
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Кавалеру ордена Отечественной войны II степени и ордена Славы Республики Мордовия III степени, заслуженному деятелю науки РФ Дмитрию Цыганкину исполнилось 97 лет.

Дмитрий Васильевич – известный ученый, один из ведущих финно-угроведов, крупнейший специалист в области мордовских языков.

Доктор филологических наук, профессор Мордовского госуниверситета остается в профессии, занимается научной работой, руководит аспирантами.

Артём Здунов поздравил Дмитрия Цыганкина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, долголетия, дальнейших научных открытий.

Глава республики поговорил с Дмитрием Цыганкиным по-эрзянски – это родной язык для обоих. Корни Артема Алексеевича – из Атяшевского района, а Дмитрий Васильевич родом из Чамзинского района.

По поручению Артем Здунова в этом году была переиздана книга Д.В. Цыганкина «Память, запечатленная в слове: словарь географических названий Республики Мордовия». Книги будут переданы в школы и библиотеки республики и мордовских диаспор.

Ученый рассказал о своих научных изысканиях. В беседе за чашкой чая поговорили об этимологии некоторых эрзянских и мокшанских слов. Артём Здунов пообещал Дмитрию Цыганкину поддержку в издании этимологического словаря для школьников.