Пензенец Семен Молодкин под огнем противника восстановил оборванные линии связи

Фото: Минобороны РФ

Украинские националисты попытались уничтожить пункт и открыли по нему массированный огонь из артиллерии и минометов. В результате обстрела была повреждена часть техники связи, а также линии связи.

Младший сержант Молодкин под огнем противника выдвинулся к поврежденным элементам и начал их восстанавливать. Смелость и отвага старшего механика-телефониста позволили оперативно восстановить оборванные линии связи. Поврежденная техника была восстановлена, что позволило обеспечить управление российскими подразделениями в бою и отразить атаку противника.