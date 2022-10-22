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Политика22 октября 2022 11:46

Пензенец Семен Молодкин под огнем противника восстановил оборванные линии связи

По сообщению в Telegram, cтарший механик-телефонист младший сержант Семен Молодкин в составе экипажа обеспечивал связь для пункта управления российской группировки войск
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Украинские националисты попытались уничтожить пункт и открыли по нему массированный огонь из артиллерии и минометов. В результате обстрела была повреждена часть техники связи, а также линии связи.

Младший сержант Молодкин под огнем противника выдвинулся к поврежденным элементам и начал их восстанавливать. Смелость и отвага старшего механика-телефониста позволили оперативно восстановить оборванные линии связи. Поврежденная техника была восстановлена, что позволило обеспечить управление российскими подразделениями в бою и отразить атаку противника.