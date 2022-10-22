В подразделения, где служат пензенцы, отправлено дополнительное обеспечение

Бензиновые компрессоры, бензогенераторы, тепловые пушки, пускозарядные устройства, необходимый электро- и бензоинструмент, водяные мотопомпы, хозяйственный инвентарь, ноутбуки, канцелярские принадлежности и офисная техника – в общей сложности около 20 тонн груза.

Часть груза была куплена по поручению губернатора за счет регионального бюджета, остальное приобретено предпринимателями и общественниками.

Глава региона поблагодарил всех, кто не остался в стороне и подключился к формированию груза.

«Это не последняя подобная отправка. Мы постоянно находимся на связи с командованием и будем помогать нашим бойцам всем необходимым», - сообщил Олег Мельниченко.