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Общество22 октября 2022 11:16

Вадим Супиков провел дистанционный прием граждан

Все обращения были взяты на контроль
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Житель улицы Столярной попросил привести в порядок территорию рядом с остановкой.

О неудовлетворительном состоянии водоотвода на улице Парижской Коммуны рассказала заявительница, проживающая на улице Нейтральной.

О содействии в ремонте дороги по ул. 2-я Проезжая и Проезжий проезд попросила местная жительница. За помощью к спикеру регионального парламента обратился инвалид 1 группы, которому негде хранить велосипед и скутер.

По данным обращениям запросы будут направлены главе администрации города Пензы Александру Басенко. В профильные ведомства направятся депутатские запросы о возможности выделения помещения для клуба ветеранов, сроках завершения капитального ремонта инженерных систем по улице Луначарской, о возвращении знака ограничения скорости на участке у пешеходного перехода по улице Нейтральной в сторону Заречного и др.