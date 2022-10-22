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Общество22 октября 2022 10:53

Президент Владимир Путин наградил жителей Мордовии

Соответствующий указ был подписан Главой государства 19 октября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Согласно документу, врач Республиканской инфекционной клинической больницы Людмила Демидова, фельдшер станции скорой медицинской помощи Валентина Ежикова, заведующая поликлиникой № 2 Ирина Ермакова, а также медсестра Республиканской клинической больницы № 5 Татьяна Камаева были награждены медалью Луки Крымского.

Повар Потьминского психоневрологического интерната с детским отделением Раиса Клюшникова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заведующей отделением АНО СОГ «Доброе дело» Наталье Рябининой присвоили почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».