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Общество22 октября 2022 10:29

Завтра в Саранске будут ловить нетрезвых водителей

Также проверки пройдет в ряде районов республики
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Госавтоинспекция МВД по Республике Мордовия напоминает: за управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Автолюбитель может отказаться пройти медицинское освидетельствование, но и в этом случае ему грозит лишение прав и штраф.

Если же водителя уже задерживали пьяным за рулем и он снова попался на том же правонарушении (или же снова отказался пройти освидетельствование), то в отношении него возбуждается уже уголовное дело. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, при этом автолюбителю назначаются обязательные или исправительные работы. В некоторых случаях наказанием для нарушителя служит тюремное заключение.