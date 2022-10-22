Завтра в Саранске будут ловить нетрезвых водителей

Госавтоинспекция МВД по Республике Мордовия напоминает: за управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Автолюбитель может отказаться пройти медицинское освидетельствование, но и в этом случае ему грозит лишение прав и штраф.

Если же водителя уже задерживали пьяным за рулем и он снова попался на том же правонарушении (или же снова отказался пройти освидетельствование), то в отношении него возбуждается уже уголовное дело. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, при этом автолюбителю назначаются обязательные или исправительные работы. В некоторых случаях наказанием для нарушителя служит тюремное заключение.