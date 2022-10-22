Пензенская область презентовала регион во Всероссийском культурно-просветительском маршруте

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В обсуждении маршрута приняли участие представители 4 федеральных округов, на территории которых находятся литературные музеи великих русских классиков.

В своем докладе Сергей Бычков представил туристический литературный маршрут, связанный с именами Куприна и Лермонтова - Музей-заповедник "Тарханы", Музей А.И. Куприна, Пензенский литературный музей и другие знаковые для региона объекты.

Всероссийский маршрут «Литературная страна» обеспечит активное продвижение многочисленных литературных музеев, станет незаменимым подспорьем для изучения литературы в школе и вузе.

В основе - работа ассоциации литературных музеев России, которая включает более 70 литературных музеев, и Российского союза туриндустрии при координирующей роли Министерства культуры России.

В начале 2023 года этот маршрут стартует с детской программы «Моя Россия».

Национальная детская культурно-познавательная программа "Моя страна"- проект, при помощи которого российские школьники посещают различные регионы страны. За пять лет существования программы в путешествия по исторически значимым местам отправились более 123 тысяч детей.