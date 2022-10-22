Поверив, что сноха попала в ДТП, жительница Пензы передала мошенникам 110 тысяч рублей

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, полицейским женщина рассказала, что днём 15 октября неизвестная сообщила ей по телефону, что сноха собеседницы стала виновницей ДТП. При этом пояснила, что потерпевшей требуется оказать матпомощь, чтобы её родственницу не привлекли к ответственности.

Через некоторое время к пенсионерке в квартиру постучался мужчина, которому она и передала 110 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.