В Кузнецке расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в краже

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, несовершеннолетний 3 октября находился в гостях, где завладел телефоном потерпевшей. Следствие подозревает молодого человека 2006 года рождения в совершении кражи с банковских карт 69 тысяч рублей, которые впоследствии он потратил на личные нужды.

На момент совершения хищения молодой человек состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД, поскольку ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.