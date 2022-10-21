Промышленники из Челябинской области посетили компанию «СтанкоМашСтрой»

Экскурсию для делегации провел лично директор «СтанкоМашСтроя» Олег Кочетков.

- Сейчас мы изготавливаем оборудования различных модификаций, - отметил он. – Среди них есть простые токарные станки серии СТ16К20 и высокоточные обрабатывающие центры VTM.

Стороны обсудили тему импортозамещения в условиях санкций. Как было отмечено, комплексный подход к решению проблемы может не только помочь преодолеть зависимость от Запада, но и поспособствует росту экономики страны.

Кроме того, промышленники обменялись мнением, относительно перспектив развития частных индустриальных парков и промышленных технопарков.

Олег Кочетков сообщил, что в Пензе планируется создание частного промышленного парка на территории Октябрьского района. Проект призван стать примером локализации производства на основе применения лучших инженерных достижений, обеспечить использование всех инструментов для интенсификации развития отрасли и привлечения инвесторов.