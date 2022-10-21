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Общество21 октября 2022 10:37

Скончался доцент ПГУ Леонид Брякин

Его не стало 19 октября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба ПГУ

Фото: Пресс-служба ПГУ

Как рассказали в пресс-службе ПГУ, Леонид Алексеевич родился 3 сентября 1945 года. Окончил ППИ и остался работать на кафедре «Вычислительная техника» в должности ассистента. В 2001 году получил звание доцента.

«Леонид Алексеевич был добрым человеком, хорошим товарищем, оптимистом, обладал прекрасным чувством юмора и неизменно пользовался уважением коллег и студентов, которые будут вспоминать о нем с теплотой», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте вуза.

Прощание состоится в субботу, 22 октября, в 12:00, по адресу: ул. Инициативная, д. 27.