Зареченец завоевал несколько медалей на чемпионате Росгвардии по плаванию

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

За победу боролись 77 правоохранителей со всей России. В команду Приволжского федерального округа вошел росгвардеец из Заречного, лейтенант Александр Харланов. Он сумел завоевать три медали, став первым на дистанциях 50 метров баттерфляем и вольным стилем и третьим – на дистанции 200 метров вольным стилем.

В командном зачете победили представители ПФО, на втором месте - спортсмены Центрального округа, «бронза» досталась представителям Южного округа войск национальной гвардии.