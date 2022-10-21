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Спорт21 октября 2022 7:42

Зареченец завоевал несколько медалей на чемпионате Росгвардии по плаванию

Соревнования на кубок четырехкратного чемпиона Александра Попова проходили в Москве
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

За победу боролись 77 правоохранителей со всей России. В команду Приволжского федерального округа вошел росгвардеец из Заречного, лейтенант Александр Харланов. Он сумел завоевать три медали, став первым на дистанциях 50 метров баттерфляем и вольным стилем и третьим – на дистанции 200 метров вольным стилем.

В командном зачете победили представители ПФО, на втором месте - спортсмены Центрального округа, «бронза» досталась представителям Южного округа войск национальной гвардии.