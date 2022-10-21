В Саранске представлен назначенный Указом Президента РФ прокурор Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В этот же день состоялась встреча заместителя Генпрокурора РФ Николая Шишкина и Сергея Лапина с Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым, после чего новый прокурор Мордовии был представлен членам республиканского правительства, руководителям региональных правоохранительных ведомств – МВД России, СК РФ и других.

Заместитель Генпрокурора РФ отметил, что Сергей Лапин - инициативный, принципиальный и требовательный руководитель. Он служит в органах прокуратуры с 2001 года, прошел путь от помощника прокурора Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга до прокурора Ненецкого автономного округа.

Глава Мордовии подчеркнул, что между органами региональной власти и прокуратурой налажено конструктивное взаимодействие. В числе приоритетных для решения Артём Здунов назвал задачи, поставленные Президентом страны, в том числе, с учетом нынешней ситуации, а также оздоровление республиканских финансов – рост собственных доходов казны и возврат в бюджет средств, выведенных из него незаконно.

Сергей Лапин обозначил приоритетные направления своей работы в республике – это вопросы соблюдения трудовых, жилищных и социальных прав граждан, а также борьба с преступностью.