Члены комитета по АПК рассмотрели проект повестки дня предстоящей сессии Законодательного Собрания Пензенской области

Изменение числа парламентских комитетов и их состава стало основанием для внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты. Депутаты поддержали их включение в повестку третьей сессии в предложенной редакции. Также ряд документов скорректирован в связи с началом работы нового созыва представительного органа.

Членами комитета одобрено расторжение инвестиционного соглашения между правительством Пензенской области и ООО «Агропромышленное предприятие «Восток Агро» от 2017 года и подписание нового - о предоставлении налоговых льгот при строительстве молочно-товарной фермы в Кузнецком районе.

В качестве контрольного рассмотрен вопрос «О состоянии рыбохозяйственного комплекса Пензенской области». По информации заместителя председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Романа Калентьева, в данной отрасли работают более 120 крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП, а также более 20 сельскохозяйственных кооперативов и ООО.

По состоянию на 1 октября текущего года Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству с предпринимателями Пензенской области заключено 147 договоров о предоставлении участков для организации товарного рыбоводства. В связи с вступлением в силу изменений федерального законодательства об аквакультуре проведение аукционов по предоставлению рыбоводных участков приостановлено.

Глава ведомства подчеркнул, что за период 2010–2020 годов объем производства товарной рыбы в регионе увеличился более чем в 4 раза. Однако с 2021 года наметилась тенденция к снижению. По оперативным данным районов области на начало октября, объем производства рыбы составил 1200 тонн, что ниже аналогичного периода 2021 года на 6%.