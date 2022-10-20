Пензенские спасатели отыскали женщину, которая ушла в лес за грибами и заблудилась

Сообщение о пропаже женщины в лесу рядом с поселком Новая жизнь поступило накануне утром.

На место сразу же выехали сотрудники МЧС. Спасатели прочесали лесной массив и нашли потерявшуюся женщину.

Медицинская помощь ей не потребовалась.

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Уважаемые граждане!

Будьте осторожны при посещении лесов. Зачастую, увлекшись сбором грибов или ягод, человек перестает ориентироваться на местности и заходит далеко в чащу, откуда уже не может выбраться самостоятельно.

Собираясь в лес, обязательно сообщите родным и близким, куда именно вы решили идти. Старайтесь не отходить далеко от дороги и троп. Надевайте яркую одежду – так вас будет проще обнаружить во время поисков.

С собой берите заряженный телефон, необходимые вам лекарства, нож, фонарик, зажигалку, воду и калорийную пищу.