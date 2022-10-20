В Мордовии суд рассмотрит дело браконьеров, незаконно ловивших в Суре стерлядь

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей республики, обвиняемых в незаконной добыче (вылове) водных биоресурсов.

Бывшему начальнику отдела полиции предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по РМ,соучастники, используя самоходное транспортное средство и запрещенные орудия лова, с июля по октябрь 2021 года осуществляли незаконный вылов стерляди в реке Сура на территории Большеберезниковского района.

При этом действующий сотрудник полиции предоставлял им служебную информацию о предстоящих проверках с целью избежания задержания компаньонов с незаконно добытой рыбой, получая за это от них часть незаконного улова, в том числе, рыбой стерлядь.

При непосредственном участии следователей-криминалистов регионального управления СК проводились осмотры мест происшествий, в ходе которых сотрудники отдела криминалистики устанавливали примерные места лова рыбы на реке Сура, фиксируя координаты при помощи GPS-навигатора и фотосъемки.

Согласно материалам уголовного дела, за указанный период времени обвиняемые выловили не менее 33 экземпляров стерляди, содержащую около 2 кг икры. Общий размер ущерба водным биологическим ресурсам РФ составил более 250 тысяч рублей. Причиненный ущерб обвиняемые возместили в полном объеме.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК и ОРЧ СБ республиканского МВД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.