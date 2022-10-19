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Происшествия19 октября 2022 12:59

Штраф до полумиллиона рублей грозит мужчине за фиктивную регистрацию граждан

Семерых приезжих из ближнего зарубежья он зарегистрировал по месту жительства в поселке Дачный Мокшанского района
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, факт постановки на миграционный учет с нарушением законодательства был выявлен участковым уполномоченным полиции УМВД России по г. Пензе.

Установлено, что житель Мокшанского района 1978 года рождения фиктивно зарегистрировал по месту своего жительства в посёлке Дачный семерых иностранных граждан, приехавших в РФ из ближнего зарубежья.

При этом на самом деле житель поселка Дачный предоставлять им жилое помещение для проживания не собирался.

По факту фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Санкция данной статьи предполагает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.