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Недвижимость19 октября 2022 10:59

В правительстве Мордовии обсудили долгострой в Саранске - мусоросортировочный комплекс

Как доложил зампред правительства – министр энергетики и ЖКХ республики Игорь Чадов, в начатое 17 лет назад сооружение объекта вложено 305 млн рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Назвал он и причины долгостроя – отсутствие на период строительства технической возможности подключения к газовым сетям, не решенные вопросы по выполнению пуско-наладочных работ по противопожарным системам и другие.

Перечисление проведенных экспертных оценок состояния оборудования прервал Артем Здунов: «Всё это я знаю. Варианты решения вопроса у вас есть? Что будем делать?»

Не услышав ответа от Игоря Чадова, Глава республики обратился к председателю правительства.

«Вариант решения упирается в деньги», - лаконично ответил Владимир Сидоров.

«Все варианты всегда упираются в деньги, но решения надо находить. Для чего вы год работали? - резко оборвал объяснения Артём Здунов.

Руководитель республики оценил проведенную работу как неудовлетворительную, дал поручение правительству оперативно утвердить окончательную дорожную карту по вводу объекта незавершенки в эксплуатацию.