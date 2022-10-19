В правительстве Мордовии обсудили долгострой в Саранске - мусоросортировочный комплекс

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Назвал он и причины долгостроя – отсутствие на период строительства технической возможности подключения к газовым сетям, не решенные вопросы по выполнению пуско-наладочных работ по противопожарным системам и другие.

Перечисление проведенных экспертных оценок состояния оборудования прервал Артем Здунов: «Всё это я знаю. Варианты решения вопроса у вас есть? Что будем делать?»

Не услышав ответа от Игоря Чадова, Глава республики обратился к председателю правительства.

«Вариант решения упирается в деньги», - лаконично ответил Владимир Сидоров.

«Все варианты всегда упираются в деньги, но решения надо находить. Для чего вы год работали? - резко оборвал объяснения Артём Здунов.

Руководитель республики оценил проведенную работу как неудовлетворительную, дал поручение правительству оперативно утвердить окончательную дорожную карту по вводу объекта незавершенки в эксплуатацию.