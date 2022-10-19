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Общество19 октября 2022 9:01

В Пензенской области детям мобилизованных будет предоставлено бесплатное школьное питание

Губернатор объявил об этом на оперативном совещании в региональном правительстве в среду, 19 октября
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«После вчерашнего решения правительства Пензенской области о введении льгот для детей и родственников граждан, мобилизованных для выполнения специальной военной задачи на территориях, вновь вошедших в состав Российской Федерации, поступили обращения. Как от жён военнослужащих, так и от самих бойцов – с просьбой организовать детям бесплатное питание в школах», – пояснил Олег Мельниченко.

«Такое решение сегодня правительством Пензенской области принято. Детям мобилизованных будет предоставлено бесплатное школьное питание – в полном объёме – с 1 по 11 классы. Соответствующие изменения в постановление внесены», – подытожил глава региона.