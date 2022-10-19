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Происшествия19 октября 2022 8:50

При столкновении автомобилей на Александровском шоссе Саранска погибла 69-летняя женщина

ДТП произошло в 08:15 18 октября
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

71-летний водитель «Рено Логан» при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Камри».

В результате аварии 69-летняя пассажир «Рено Логан» от полученных травм скончалась. Водитель «Рено Логан» самостоятельно обращался в ГБУЗ РМ «РКБ №4», оказана медицинская помощь, отпущен домой. Водители трезвы.

В отношении водителя «Рено Логан» составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).