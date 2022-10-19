Жительнице Пензы предъявлено обвинение в организации занятия проституцией другими лицами

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в 2017 году под видом массажного салона злоумышленница решила организовать в Пензе оказание платных интимных услуг.

В этих целях она попросила свою знакомую, не осведомленную о ее преступных намерениях, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выдать ей доверенность на ведение всех дел.

После чего обвиняемая арендовала в Пензе нежилое помещение на ул. Славы, где с июля 2019 года около трех лет «сотрудницами» салона оказывались платные сексуальные услуги.

В мае 2022 года деятельность притона была пресечена.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимой 39-летней жительницы г. Пензы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы.

Ей грозит до 5 лет лишения свободы.