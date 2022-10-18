В ТЦ «Коллаж» открылся пункт сбора помощи военнослужащим

Пункт сбора помощи организован региональным отделением Народного фронта.

- Жителям микрорайона Арбеково не придется добираться в центр на улицу Советскую, 4, где располагается основной штаб по сбору помощи, - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Олег Куроедов.

Пункт по собору помощи военнослужащим находится на втором этаже торгового центра «Коллаж» по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 1В.

Штаб Народного фронта располагается по адресу: г. Пенза, ул. Советская,4, оф. 1,2,3.