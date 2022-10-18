Олег Мельниченко: «Нужно делать упор на развитии троллейбусного парка в Пензе»

По его словам, сегодня на улицах Пензы курсируют 300 единиц общественного транспорта большой вместимости. В идеале треть из них должны составлять троллейбусы. В настоящее время в регионе объявлен конкурс на закупку 90 современных троллейбусов, оборудованных кондиционером, системой видеонаблюдения и прочим. Первые 10 из них выйдут на городские улицы уже в январе.

- Нам нужно делать упор на развитии троллейбусного парка, - отметил глава региона. - Пензенцы любят данный вид транспорта, поэтому его важно сохранить. А существующую электросеть надо дополнять возможностью бесконтактного передвижения троллейбусов. Современные машины могут на подзарядке преодолевать расстояние до 25 километров.

В ходе заседания были озвучены планы пуска троллейбусов по территории Города Спутника и Засечного - для этого построят две тяговые подстанции.