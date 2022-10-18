Пьесу «Ромео и Джульетта» на пензенской сцене покажут в 60-й раз

Роль Джульетты исполнит Дарья Шнейдер. Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Впервые бессмертную классику Уильяма Шекспира пензенский зритель увидел в 1994 году в постановке Валерия Беляковича. Та версия спектакля продержалась на сцене почти десять лет.

В 2014 году режиссер решил обновить сценарий - и постановка снова заняла место в постоянном репертуаре театра. 23 октября состоится юбилейный, 60-й показ новой версии спектакля. Роль Ромео по-прежнему исполнит Артем Тихомиров, а вот Джульетту в этот раз будет играть Дарья Шнейдер, вошедшая в труппу областного театра в 2020 году.

Стоит также отметить, что несколько актеров первой версии спектакля задействованы и во второй: Галина Репная исполнит роль кормилицы Джульетты, Василий Конопатин – монаха Лоренцо, Григорий Мазур – главу рода Капулетти. Евгений Панов, исполнявший в постановке 1994 года роль графа Париса, в обновленном спектакле играет главу рода Монтекки.