Пять лет проведет в колонии женщина, обманувшая 100 жителей Мордовии на 40 миллионов рублей

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, в период с 2016 г. по 2019 г. подсудимая, являясь директором кредитно-потребительского кооператива «Семья», совершила хищение денежных средств более чем у 100 потерпевших.

Она уговаривала граждан внести в кооператив денежные средства, обещав в дальнейшем вернуть их и выплатить по ним дивиденды, однако взятые на себя обязательства не исполняла.

Общий размер причиненного гражданам ущерба составил более 40 млн рублей.

С учетом мнения гособвинителя, суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Заявленные потерпевшими исковые заявления удовлетворены.

Приговор в законную силу не вступил.