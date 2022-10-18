О хищении у них за три дня почти 15 миллионов рублей сообщили в полицию жители Мордовии

По информации пресс-службы МВД РМ, общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 14 миллионов 946 тысяч рублей.

Различные суммы похищены под предлогом несанкционированного списания и оформления кредитов.

Еще одним пострадавшим от действий злоумышленника стал адвокат из Калининградской области, который приехал в Мордовию для участия в турнире.

Найденное им на одном из интернет-сайтов объявление о предоставлении платных интимных услуг казалось гостю заманчивым, но недолго. Оплатив 2.5 тыс.,а потом 9 тыс. за страховку, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Аналогичной суммы лишилась местная жительница, которая планировала купить через сайт бесплатных объявлений детский комбинезон.

Проявленная бдительность помогла сохранить более миллиона рублей двум саранским пенсионеркам, которые не стали перечислять денежные средства неизвестным, позвонившим от имени родственников, якобы попавших в ДТП.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступлений.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Будьте бдительны и не перечисляйте денежные средства неизвестным.