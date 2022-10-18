В Пензе пройдет первенство России по спортивной гимнастике

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В спортивных единоборствах на гимнастических снарядах будут выявлены сильнейшие спортсмены России среди юниоров (14-17 лет) и юношей (12-13 лет). За медали будут бороться атлеты из 29 регионов страны.

Первенство России проводится ежегодно и включает в себя все виды дисциплин: квалификацию, финал командного многоборья, финал личного многоборья и финалы в отдельных видах.

Пензенскую область представят воспитанники СШОР по гимнастике им Н.А. Лавровой. Юниоры: Почивалов Павел, Столяров Владислав, Рымарь Артём, Шилкин Максим Юноши: Пономарёв Егор, Васильков Ярослав, Воронков Арсений, Лебедев Матвей.