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Общество17 октября 2022 13:46

В Мордовии за попытку дать сотруднику ГИБДД взятку в тысячу рублей мужчину оштрафовали

Приговор суда 70-летнему жителю Саранска заплатить штраф в 7000 рублей в законную силу не вступил
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, 15.06.2022,в патрульном автомобиле ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» в п. Атяшево, подсудимый за несоставление в отношении него постановления по делу об административном правонарушении пытался дать взятку в сумме 1 тыс. рублей старшему инспектору ДПС, положив купюру на подлокотник между сиденьями.

Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 7 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.