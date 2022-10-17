В Мордовии за попытку дать сотруднику ГИБДД взятку в тысячу рублей мужчину оштрафовали

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, 15.06.2022,в патрульном автомобиле ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» в п. Атяшево, подсудимый за несоставление в отношении него постановления по делу об административном правонарушении пытался дать взятку в сумме 1 тыс. рублей старшему инспектору ДПС, положив купюру на подлокотник между сиденьями.

Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 7 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.