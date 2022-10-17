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Общество17 октября 2022 13:16

Девятиклассница из Пензенской области стала призером Всероссийской олимпиады по школьному краеведению

Наш регион в финали состязания представляли двое учащихся
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Всероссийская олимпиада по школьному краеведению проводится Центром детско-юношеского туризма и краеведения. Участниками заочного этапа состязания стали более 1200 школьников со всей страны. В финал прошли 180 из них, в том числе Лиза Молчанова из села Большой Умыс Камешкирского района и Никита Серов из основной школы села Павло-Куракино Городищенского района.

Финалистам предстояло в течение четырех дней провести мини-исследование на заданную тему, а также ответить на вопросы викторины по истории и культуре Российской Федерации.

По итогам состязания Елизавета Молчанова завоевала третье место в секции «Земляки». Редакция поздравляет Лизу и ее педагога Татьяну Мельникову с замечательным результатом.