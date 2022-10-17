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Наука17 октября 2022 12:59

Трехтомное издание научной истории Пензенского края выйдет в ближайшие три года

Об этом рассказал ректор Института регионального развития Геннадий Белорыбкин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В областной библиотеке им. Лермонтова состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 130-летнию учреждения. Как отметил Геннадий Белорыбкин, обращаясь к собравшимся, в области запланирован к реализации масштабный проект по популяризации культуры чтения. В его рамках запланировано издание нескольких книг, среди которых – трехтомник научной истории Пензенского края.

- Эти книги станут той базой, которая позволит насытить ваши стены еще более серьезными исследователями не только из Пензенской области, но и других регионов, - сказал он.

Геннадий Белорыбкин пожелал коллективу сохранять традиции библиотеки и продолжать внедрять новые, необычные, интересные форматы работы.