Трехтомное издание научной истории Пензенского края выйдет в ближайшие три года

В областной библиотеке им. Лермонтова состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 130-летнию учреждения. Как отметил Геннадий Белорыбкин, обращаясь к собравшимся, в области запланирован к реализации масштабный проект по популяризации культуры чтения. В его рамках запланировано издание нескольких книг, среди которых – трехтомник научной истории Пензенского края.

- Эти книги станут той базой, которая позволит насытить ваши стены еще более серьезными исследователями не только из Пензенской области, но и других регионов, - сказал он.

Геннадий Белорыбкин пожелал коллективу сохранять традиции библиотеки и продолжать внедрять новые, необычные, интересные форматы работы.