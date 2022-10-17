Пензенцев и гостей города призывают быть осторожными: Олимпийскую аллею закроют на обработку

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Пензенская область эндемична по иксодовому клещевому боррелиозу. Клещи активны с апреля по ноябрь месяц - при повышении температуры воздуха выше трех градусов. Прекращается активность только тогда, когда землю покроет снег.

Период 2022 года также показал, что в лесопарковой зоне Пензенской области отмечается большое количество клещей, которые могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как клещевой боррелиоз, поражающий ЦНС и другие важные системы организма человека.

С целью охраны здоровья людей в соответствии с требованиями санитарного законодательства, на Олимпийской аллее регулярно проводятся санитарно- противоэпидемические профилактические мероприятия, направленные на снижении численности клещей путём проведения сплошных акарицидных обработок мест массового скопления людей.

Очередная акарицидная обработка будет проводиться в период с 21:00 17 октября и 18 октября - с 6:00 до 16:00.

Для предотвращения возможных негативных последствий от используемых современных инсектицидных препаратов просим жителей и гостей нашего города по возможности воздержаться от посещения обработанной территории в период с 17 по 20 октября.

В работе будет использоваться инсектицид третьего класса опасности. Обрабатываемая площадь 62,5 га.