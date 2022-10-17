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Происшествия17 октября 2022 10:42

В Сосновоборском районе перед судом предстанет мужчина, проткнувший колеса автомобиля

Печальная участь ждала авто у дома его бывшей девушки после того, как ночью, подойдя к двери ее жилища, ревнивец услышал в квартире мужской голос
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, мужчина решил разобраться с соперником и ударил по колесу автомобиля, но на срабатывание сигнализации никто не отреагировал.

После этого на почве ревности обвиняемый проткнул четыре колеса машины ножом и скрылся.

Прокуратура Сосновоборского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя с. Водолей по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества.

Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В ходе предварительного следствия вину мужчина признал.

Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.