«Скидкино» – наш, народный!»: покупатели оценили новый магазин в микрорайоне «Маяк»

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Сделать покупки и получить подарки сюда пришли не только жители микрорайона.

«Купила сахар, мясо, сыр, колбасу, фарш – все необходимое. Цены ниже, чем в других магазинах», - поделилась мнением домохозяйка Нина Алексеевна.

«Приехала специально из Нахаловки, блинчиков набрала, сахара, крупы, масла подсолнечного. Здесь все подешевле. «Скидкино» - наш магазин, народный! Жаль, у нас в микрорайоне пока такого нет», - сказала пенсионерка Татьяна Евгеньевна.

За покупку от 1500 рублей в чеке гости праздника получили приятные подарки. По итогам финального розыгрыша покупателям достались ценные призы: предметы мебели и техники, необходимые в домашнем быту.

Магазин «Скидкино» отличается от классических дискаунтеров широким ассортиментом. Здесь богатый выбор продуктов питания, особенной популярностью пользуется цех охлажденной продукции. Всегда в наличии свежее мясо, рыба, колбасы, сосиски, сыры и молочные продукты по ценам, приятно отличающимся от привычных. Поэтому покупателей всегда много. Хозяйки, как правило, делают запасы впрок.

Кроме продовольствия в «Скидкино» есть бытовая химия, товары для дома и быта, детские игрушки, бытовая техника, предметы мебели, живые цветы.

Магазины-дискаунтеры пользуются большой популярностью у населения. Держать низкие цены позволяет экономия на выкладке. В «Скидкино» нет дорогих витрин и богатого оформления.

Быстро найти необходимый товар помогает удобная навигация, любые проблемы решит директор, кабинет которого находится в торговом зале рядом с кассами. Так удобнее следить за всем, что происходит в зале и быстро реагировать на просьбы покупателей.

По случаю праздника открытия весь месяц будут действовать приятные, народные цены на разные группы товаров.

Отслеживать актуальную информацию о скидках можно в группе магазина в социальной сети.