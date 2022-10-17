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Происшествия17 октября 2022 6:20

В Саранске перед судом предстанет калужанин, совершивший кражи в офисах бизнес-центра

В выходной день, стамеской повредив личинки замков на входных дверях, он проник в два офиса бизнес-центра по улице Строительной
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Обнаружив в одном из кабинетов связку ключей, открыл сейф, из которого похитил 87 тысяч рублей. В соседнем помещении злоумышленник совершил кражу ноутбука и телефона.

Оперативники уголовного розыска установили личность причастного к кражам. Им оказался житель Калуги. Ориентировки с приметами мужчины были направлены в соседние субъекты.

Как оказалось, за совершение аналогичной кражи разыскиваемый заключен под стражу в Пензе.

В Мордовию фигурант приехал из Ульяновска. После совершения преступления на попутном транспорте мужчина поехал в Пензу.

Похищенный айфон 6 модели, который не смог разблокировать, выбросил. Денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды, а ноутбук продал случайному прохожему за 500 рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 100 тысяч.

Следственным отделом ОП №4 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Калуги, обвиняемого в совершении кражи.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.