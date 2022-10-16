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Общество16 октября 2022 10:20

Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем работников дорожного хозяйства

Источник:kp.ru

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Одной из ключевых составляющих современной экономики региона по праву является дорожно-строительный комплекс, ведь от состояния его инфраструктуры во многом зависят динамичное развитие производства, бизнеса, социальной сферы, инвестиционная привлекательность Сурского края.

Вы прокладываете новые транспортные коридоры и ремонтируете имеющиеся, обеспечиваете содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, повышение безопасности и пропускной способности автодорог, бесперебойное сообщение между населенными пунктами Пензенской области и регионами России.

Убежден, что и в дальнейшем, сохраняя и развивая традиции предшественников, вы будете всемерно модернизировать работу предприятий отрасли, повышать эффективность своей деятельности, широко применять инновационные технологии и современные технические разработки, развивать дорожную сеть.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!