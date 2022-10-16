Полицейские в Саранске разыскивают подозреваемого в краже денег

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

По предварительным данным, 12 октября в 14:30 неизвестный из кассового аппарата, расположенного в помещении сетевого магазина по улице Косарева в Саранске, похитил 8 000 рублей.

Приметы: на вид 25-35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Был одет: темная бейсболка, куртка черного цвета, джинсы синего цвета, сумка черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-60 или 102 (02).